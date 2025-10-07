circle x black
Cerca nel sito
 

Germania, accoltellata neosindaca Spd Iris Stalzer: è in condizioni gravissime

La sindaca di Herdecke, socialdemocratica, è stata aggredita intorno alle 12 oggi vicino alla sua abitazione

Il luogo dell'aggressione (Afp)
Il luogo dell'aggressione (Afp)
07 ottobre 2025 | 16.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Iris Stalzer, neoeletta sindaca di Herdecke, nella regione tedesca del NordReno Vestfalia, è in gravissime condizioni dopo essere stata accoltellata alla schiena e all'addome. Stalzer, 57 anni, socialdemocratica, eletta il 28 settembre, è stata aggredita intorno alle 12 oggi vicino alla sua abitazione, secondo quanto riporta l'emittente Wdr.

"Un atto efferato", ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz. "Temiamo per la sua vita", ha aggiunto il cancelliere, chiedendo su X che sul crimine e il suo movente "sia fatta rapidamente luce".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
germania news iris stalzer iris stalzer herdecke iris stalzer spd
Vedi anche
Trump contro Greta Thunberg: "Una piantagrane pazza" - Video
Greta Thunberg e la Flotilla: "Non siamo eroi, abusi da Israele" - Video
Elezioni Calabria, Tridico: "Amarezza e delusione, astensionismo qui è maggioranza" - Video
Regionali Calabria, l'abbraccio di Tajani a Occhiuto: "Vittoria del centrodestra unito" - Video
Mafia, 40 anni fa all'Asinara Falcone e Borsellino scrissero l'ordinanza del maxi processo - Videonews della nostra inviata
Corteo pro Pal a Roma, incappucciati e guerriglia in centro - Video
Freedom Flotilla verso Gaza: "Aereo israeliano sta sorvolando nostra nave" - Video
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"
Fratoianni attacca Salvini: "Sue parole indegne, giù le mani dal diritto di sciopero" - Video
Flotilla, Schlein in piazza: "Questa giornata dimostra che Italia è migliore di chi la governa" - Video
Tensione al corteo pro-Pal di Bologna, sparati lacrimogeni - Video
Corteo per Flotilla a Milano, proteste degli automobilisti: "Dovreste andare in galera" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza