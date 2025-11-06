circle x black
Gerusalemme, media: ancora assalto di coloni israeliani a moschea di al-Aqsa

L'agenzia di stampa palestinese Wafa parla di circa 920 persone nel complesso. Hamas restituisce corpo di studente della Tanzania

Moschea di Al Aqsa - Fotogramma /Ipa
06 novembre 2025 | 13.24
Redazione Adnkronos
Circa 920 coloni israeliani avrebbero preso d'assalto il complesso della moschea di Al-Aqsa, sotto la stretta protezione delle forze di occupazione israeliane. A riferirlo è l'agenzia di stampa palestinese Wafa citando il governatorato di Gerusalemme, secondo il quale 917 coloni hanno preso d'assalto i cortili della moschea di Al-Aqsa compiendo ''azioni provocatorie e rituali talmudici''.

Corpo restituito da Hamas è di studente della Tanzania

E' di Joshua Loitu Mollel, uno studente tanzaniano il cui corpo è stato portato a Gaza dopo essere stato ucciso nell'attacco del 7 ottobre 2023, la salma dell'ostaggio restituita ieri da Hamas a Israele, ha intanto reso noto l'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu spiegando che ''dopo il completamento del processo di identificazione, il ministero degli Esteri ha informato la famiglia dell'ostaggio rapito, Joshua Loitu Mollel, che il loro caro è stato restituito".

Abbas ricevuto da Papa Leone

Nella mattinata di oggi, papa Leone XIV ha ricevuto in udienza, nel Palazzo Apostolico Vaticano, Mahmoud Abbas, presidente palestinese, in concomitanza con il 10° anniversario dell’Accordo Globale tra la Santa Sede e lo Stato di Palestina (26 giugno 2015). "Durante il cordiale colloquio, - spiega il Vaticano - è stata constatata l’urgenza di prestare soccorso alla popolazione civile a Gaza e di porre termine al conflitto, perseguendo la prospettiva della soluzione a due Stati".

