Giappone, nuove tecnologie ridanno vita agli yokai in un evento artistico immersivo a Tokyo

Un evento museale immersivo a Tokyo sta dando vita agli “yokai”, creature soprannaturali del folklore giapponese, offrendo ai visitatori un'esperienza fantastica che permette loro di ammirare opere d'arte storiche grazie a tecnologie visive e 3D all'avanguardia. La “Yokai Immersive Experience Exhibition Tokyo” - scrive Jiji Press - si tiene al Warehouse Terrada nel quartiere Shinagawa della capitale giapponese e presenta yokai ricreati digitalmente da rotoli illustrati "emaki" e stampe su legno “ukiyo-e”. L'evento mette in mostra opere basate su oltre 300 creature yokai, tra cui “kappa” e "nurarihyon", distribuite in otto sale a tema, come quella intitolata “Luogo di nascita degli Yokai”. Grazie alla tecnologia del projection mapping con audio stereofonico, l'evento reinterpreta le illustrazioni storiche degli yokai tratte da opere d'arte dei periodi Edo (1603-1868) e Meiji (1868-1912). Le creature leggendarie vengono proiettate su pareti e pavimenti, dando ai visitatori la sensazione di essere entrati in un altro mondo.

“Questo è il primo evento museale immersivo dedicato all'arte degli yokai”, ha affermato Takeaki Higashiyama, amministratore delegato della società di creazione di contenuti visivi Hitohata Inc. “Penso che gli yokai abbiano molti elementi che sono diventati le origini della cultura pop giapponese, inclusi manga e anime”, ha detto, riferendosi alla cultura giapponese dei personaggi. L'arte storica degli yokai dimostra che “il Giappone ha avuto la sua cultura ‘kawaii’ unica fin dai tempi antichi”, ha affermato Higashiyama, produttore e direttore generale della mostra. Un modo per godersi la mostra è quello di “confrontare gli yokai raffigurati nella storia giapponese con i personaggi yokai che compaiono nei manga e negli anime giapponesi moderni”», ha aggiunto Higashiyama. La mostra permette ai visitatori di avvicinarsi all’arte degli yokai in vari modi, mettendo in luce la storia delle opere d’arte a tema yokai, tra cui lavori di artisti famosi come Utagawa Kuniyoshi e Katsushika Hokusai, accanto a opere contemporanee. “Vogliamo che le persone conoscano la cultura giapponese e la tramandino alle generazioni future”, ha affermato Higashiyama.

Naoyuki Shimada, ricercatore di cultura yokai, ha dichiarato: “I reperti esposti spiegano il contesto storico che sta alla base della creazione di particolari opere d'arte yokai in ciascuna epoca”. "Voglio che questa mostra sia un’occasione per i visitatori di scoprire sorprese e acquisire nuove prospettive", rispetto alle forme di cultura più familiari, ha aggiunto Shimada, responsabile editoriale della mostra. Il comico giapponese Kintalo, noto per le sue imitazioni di personaggi famosi, personaggi dei cartoni animati e yokai, ha dichiarato durante un evento di anteprima per la stampa la scorsa settimana: "Ci sono elementi interattivi che i bambini possono apprezzare insieme". Alcuni personaggi yokai, come i “tengu”, esseri simili a folletti, saranno presenti per accogliere i visitatori in alcuni giorni limitati. “Le idee artistiche delle persone del passato sono incredibili”, ha osservato Kintalo, madre di due figli. “Sono rimasta sorpresa dall'ampia varietà di espressioni facciali”.

Uno dei pezzi forti delle opere d'arte storiche presenti all'evento è “Soma no Furudairi” (il palazzo in rovina di Soma), una stampa ukiyo-e realizzata da Kuniyoshi, un famoso artista del tardo periodo Edo. All'epoca, gli yokai erano un tema popolare nell'ukiyo-e. La stampa raffigura un imponente scheletro che incombe dall'alto in una composizione straordinariamente dinamica. Si basa su una scena tratta da “Uto Yasukata Chugi-den”, un racconto scritto da Santo Kyoden. Il contrasto cromatico dello scheletro che emerge dall'oscurità conferisce all'opera un'atmosfera inquietante e tesa. Tuttavia, allo stesso tempo, vi è anche un elemento comico, forse dovuto all'espressione maliziosa dello scheletro. Questo mostro inquietante ma affascinante compare anche nelle immagini in movimento presenti nella sala dedicata alla “Hyakki Yako” (Parata notturna dei cento demoni), un tema raffigurato in rotoli da numerosi artisti. Nell'ultima sala della mostra, i visitatori possono ammirare opere d'arte moderna provenienti dallo Yokai Art Museum di Shodoshima, un'isola nella prefettura di Kagawa, nel Giappone occidentale. Chubei Yagyu, artista specializzato in yokai e direttore del museo, ha sottolineato l'unicità della cultura degli yokai. “Se trasformiamo gli yokai in forme e opere d'arte più divertenti, possiamo diffonderli in tutto il mondo, in modo che più persone possano trovarli interessanti, indipendentemente dalla loro religione o cultura”.

Sono esposte anche opere di Yagyu, appassionato di yokai fin dall'infanzia, tra cui un enorme dipinto lungo 7 metri che raffigura varie creature yokai, realizzato con inchiostro nero “sumi”. Ha affermato di trarre ispirazione per i suoi yokai originali dalla vita quotidiana, tra cui rocce, alberi, fiori e altri oggetti che catturano la sua attenzione. L'evento, organizzato in collaborazione con la Biblioteca Iwase Bunko nella prefettura di Aichi, nel Giappone centrale, si svolgerà fino al 28 giugno presso l'edificio Warehouse Terrada G1, situato nei pressi delle stazioni di Tennozu Isle sulla linea Rinkai e sulla linea del monorotaia di Tokyo per l'aeroporto di Haneda, garantendo un facile accesso da e verso l'aeroporto di Haneda. I visitatori potranno usufruire di uno sconto sul biglietto d'ingresso se indosseranno abiti tradizionali giapponesi come il “kimono” e lo “yukata”. Durante tutta la durata della mostra saranno disponibili informazioni in inglese. I visitatori potranno scattare foto all'interno dell'evento. I biglietti acquistati il giorno stesso costeranno 2.600 yen per gli adulti. La prima edizione della mostra sugli yokai si è tenuta a Nagoya, capoluogo della prefettura di Aichi, nell'estate del 2025, attirando oltre 120.000 visitatori.