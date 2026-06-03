Un uomo sta entrando a lavoro quando un orso lo insegue e lo atterra. È quanto mostrano le immagini delle telecamere di sicurezza della Fukushima Steel Works, in Giappone. L'animale ha inseguito un operaio vicino all'ingresso della fabbrica e lo ha scaraventato a terra. Ma non è stato il solo a venire attaccato dall'orso: in tutto quattro persone sono rimaste ferite presso l'acciaieria di Fukushima.

A black bear attacked a worker at the Fukushima Steel Plant in Fukushima City, Japan pic.twitter.com/lybJ1vgbMa — Surajit (@surajit_ghosh2) June 2, 2026

Secondo quanto riportato dai media locali, ﻿l'orso non sarebbe ancora stato catturato dalle autorità e si presume si nasconda all'interno di un edificio del complesso.