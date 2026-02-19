circle x black
Giornalista italiano fermato in Turchia, consolato si attiva per Andrea Lucidi

E' stato fermato nel pomeriggio dalla polizia turca insieme ad altre persone di diversa nazionalità

Andrea Lucidi
Andrea Lucidi
19 febbraio 2026 | 20.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Consolato Generale d’Italia a Istanbul sta seguendo la vicenda del giornalista italiano Andrea Lucidi che è stato fermato nel pomeriggio dalla polizia turca insieme ad altri colleghi di diverse nazionalità e condotto presso un centro di espulsione nei pressi di Istanbul, dove si troverebbe tuttora. Lo si apprende da una nota della Farnesina.

La Farnesina, in costante raccordo con il Consolato Generale a Istanbul, è in contatto con le autorità locali per acquisire ogni elemento utile sulla situazione e garantire al connazionale la necessaria assistenza consolare.

