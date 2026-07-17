Giustizia Italia: Ue, tempi dei procedimenti restano un 'problema serio'

La Commissione Ue, nel rapporto sullo Stato di diritto, evidenzia che la durata dei procedimenti giudiziari in Italia è ancora un "problema serio".

In Italia, "pur essendo proseguita la tendenza positiva nella riduzione dei tempi di risoluzione, la durata dei procedimenti giudiziari rimane un problema serio". Lo sottolinea il rapporto sullo Stato di diritto nell'Ue diffuso oggi dalla Commissione.

"Sebbene in alcuni Stati membri si siano registrati miglioramenti per quanto riguarda la durata dei procedimenti giudiziari - continua la Commissione - come in Romania, in altri Stati membri persistono problematiche di lunga data. In Belgio e Portogallo, sono ancora in sospeso misure per accelerare le procedure giudiziarie".