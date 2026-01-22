circle x black
Cerca nel sito
 

Groenlandia, in corso a Bruxelles il summit del Consiglio Ue

Un minuto di silenzio per le vittime degli incidenti ferroviari dei giorni scorsi in Spagna

Il summit (Fotogramma/Ipa)
Il summit (Fotogramma/Ipa)
22 gennaio 2026 | 23.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Consiglio Europeo informale e straordinario sulle relazioni con gli Usa è in corso a Bruxelles. All'inizio dei lavori il presidente Antonio Costa ha trasmesso, per conto di tutti i leader, un messaggio di condoglianze al premier spagnolo Pedro Sanchez, per le vittime degli incidenti ferroviari avvenuti nei giorni scorsi in Spagna. I capi di Stato e di governo hanno osservato un minuto di silenzio all'avvio dei lavori.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Groenlandia Ue summit Ue incidenti ferroviari Spagna
Vedi anche
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video
Valentino, commozione e fiori bianchi alla camera ardente - Videonews della nostra inviata
News to go
Mattarella ha incontrato le atlete e gli atleti paralimpici vincitori dei Mondiali
"Voglio l'Islanda", il lapsus di Trump a Davos. E la Groenlandia?
Valentino, l'omaggio di Giuli: "La sua grandezza resterà"
Groenlandia, Trump e Mercosur: Falcone spiega linea popolari tra sovranità, dialogo e commercio - Video
News to go
Superbonus, in partenza migliaia di lettere del fisco
Valentino, Maria Grazia Chiuri: "Era molto paterno, creava un senso di famiglia" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza