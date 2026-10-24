Il Guanto dell'Infinito finisce all'asta. L'iconico artefatto Marvel, presente nei fumetti e protagonista degli ultimi due film degli Avangers 'Infinity War' ed 'Endgame', sarà acquistabili il prossimo 8 dicembre ad Abu Dhabi. Ad annunciarlo sono stati la casa d'aste Julien's Auctions e la gioielleria di lusso East Continental Gems.

Una perfetta replica del guanto indossato da Thanos nei fortunati film di supereroi, con tanto di riproduzione delle sei Gemme dell'Infinito incastonate, sarà a disposizione dei collezionisti, in quella che si preannuncia come un'asta 'dorata'. Il guanto era stato usato da Thanos per spazzare via metà della popolazione dell'universo con un semplice schiocco di dita, grazie ai poteri, uniti, delle gemme dello Spazio, della Mente, dell'Anima, della Realtà, del Potere e del Tempo, ritagliandosi così uno spazio di primo livello nell'universo Marvel e nell'immaginario degli appassionati.

"Potete acquistarlo perché siete degli amanti, dei fan appassionati della Marvel", ha dichiarato a Reuters Talia Friedman, responsabile dei progetti speciali per Julien's Auctions, "potresti amarlo perché sei un appassionato collezionista di gioielli. Potresti amarlo perché desideri il trofeo". Il guanto sarà messo all'asta al Rosewood Abu Dhabi ed esposto in Bahrain.

Le gemme incastonate, a rappresentare quelle dell'Infinito, sono infine veri e propri gioielli: si tratta di un rubino, un granato, uno zaffiro, un'ametista, uno smeraldo e un diamante giallo.