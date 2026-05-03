circle x black
Cerca nel sito
 

Guasto su aereo Sanchez, premier spagnolo atterra in Turchia

Fonti governative hanno riferito che la delegazione spagnola trascorrerà la notte ad Ankara prima di riprendere il viaggio verso Yerevan, dove è prevista la partecipazione di Sanchez al vertice della Comunità politica europea

Pedro Sanchez (Afp)
Pedro Sanchez (Afp)
03 maggio 2026 | 21.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'aereo sul quale il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, si stava recando in Armenia è stato costretto ad atterrare in Turchia a causa di un imprevisto di natura tecnica. Fonti governative hanno riferito a Europa Press che la delegazione spagnola trascorrerà la notte ad Ankara prima di riprendere domani il viaggio verso Yerevan, dove è prevista la partecipazione di Sanchez al vertice della Comunità Politica Europea.

CTA

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è giunta all'Aeroporto Internazionale Zvartnots di Yerevan, dove è stata accolta dal vice primo ministro dell’Armenia, Mher Grigoryan, e dall'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica d'Armenia, Alessandro Ferranti. La premier parteciperà alla riunione della Comunità Politica Europea, in programma domani.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
guasto aereo sanchez guasto aereo guasto aereo sanchez oggi pedro sanchez
Vedi anche
News to go
Intelligenza artificiale, i giovani e i legami emotivi con i chatbot
Mestre, tentato assalto anarchici a gazebo Fratelli d'Italia per Alfredo Cospito - Video
Roma, presidio Flotilla alla Farnesina: "Liberate Thiago e Saif" - Video
News to go
Dal pediatra fino a 18 anni d'età, la proposta nella bozza della riforma sui medici di famiglia
Delia cambia il testo di Bella Ciao al Concertone: "Così è più attuale" - Video
Elly Schlein al concertone del primo maggio: "Buon lavoro" - Video
News to go
Influencer in Italia, settore cresce ma in pochi aggiornano posizione fiscale
Spari al corteo del 25 aprile, le videonews dalla nostra inviata
"1 Maggio celebriamo il lavoro e le persone che fanno crescere il territorio", il messaggio della Camera di Commercio di Roma - Video
Trump e la minaccia: "Italia non ci ha aiutato. Via i soldati Usa? Probabile" - Video
Due ebrei accoltellati a Londra, il momento in cui l'aggressore viene fermato - Video
Flotilla, Tel Aviv: "Circa 175 attivisti ora a bordo nostre navi diretti in Israele, si divertono" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza