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Iran, Trump: "Nuova proposta di Teheran è inaccettabile" - Diretta

Il presidente Usa in un'intervista all'emittente Kan ha ribadito la sua richiesta al presidente israeliano Herzog di concedere la grazia a Netanyahu

Teheran (Afp)
Teheran (Afp)
03 maggio 2026 | 08.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di aver "esaminato la nuova proposta iraniana e di ritenerla inaccettabile". In un'intervista all'emittente pubblica israeliana Kan, secondo le ultime notizie di oggi domenica 3 maggio, il capo della Casa Bianca ha aggiunto che "la campagna sta procedendo molto bene".

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Trump ha inoltre ribadito la sua richiesta al presidente israeliano Isaac Herzog di concedere la grazia a Benjamin Netanyahu. "È un primo ministro in tempo di guerra. Israele non esisterebbe se non fosse per me e Bibi, in quest'ordine, serve un primo ministro che possa concentrarsi sulla guerra e non sulle sciocchezze".

Tutte le notizie e gli aggiornamenti di oggi in diretta.

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