Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di aver "esaminato la nuova proposta iraniana e di ritenerla inaccettabile" . In un'intervista all'emittente pubblica israeliana Kan, secondo le ultime notizie di oggi domenica 3 maggio, il capo della Casa Bianca ha aggiunto che "la campagna sta procedendo molto bene".

Trump ha inoltre ribadito la sua richiesta al presidente israeliano Isaac Herzog di concedere la grazia a Benjamin Netanyahu. "È un primo ministro in tempo di guerra. Israele non esisterebbe se non fosse per me e Bibi, in quest'ordine, serve un primo ministro che possa concentrarsi sulla guerra e non sulle sciocchezze".