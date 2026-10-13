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Si sveglia durante il funerale, ragazza di 15 anni 'resuscita'

In Guatemala, la giovane creduta morta dai famigliari si risveglia durante le esequie

La ragazza si risveglia - (Immagine da X)
La ragazza si risveglia - (Immagine da X)
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13 ottobre 2026 | 20.06
Valerio Sarsini Novak
LETTURA: 3 minuti

Una ragazza di 15 anni, creduta morta dai familiari, si è improvvisamente risvegliata nella bara mentre veniva celebrato il suo funerale in Guatemala, tra lo stupore dei presenti. La vicenda, immortalata in un video diventato virale sui social, è avvenuta nel villaggio di El Jocote, dove Yuleidy Ixcotoyac era stata dichiarata morta dal padre Abraham, pastore evangelico, dopo aver perso conoscenza mentre veniva accompagnata in un centro medico. L'uomo, non riuscendo a percepire né il battito cardiaco né il respiro della figlia, si era convinto nel suo decesso. La 15enne non era stata però visitata da un medico e non era stato emesso nessun certificato di morte. La famiglia aveva quindi acquistato una bara e organizzato il funerale appena otto ore dopo il malore.

Durante la veglia funebre, la madre della giovane, Lesvia Rios, si è accorta di alcuni movimenti all'interno della bara. "Continuavo a dire che era viva, che non era morta. Mentre piangevo sopra la bara, abbiamo aperto la finestrella e lei si muoveva, si stava svegliando e improvvisamente si è messa seduta", ha raccontato la donna ai media locali, citati dal Sun. Tra l'incredulità dei presenti, la ragazza ha ripreso a parlare ed è stata aiutata dai familiari a uscire dalla bara, mentre sullo sfondo si sentivano le grida di "alleluia". La 15enne ha poi raccontato di aver avvertito un forte dolore al petto prima di perdere conoscenza: "Il cuore ha cominciato a farmi molto male, lo sentivo pesante e poi è diventato tutto buio, come se fossi svenuta". Yuleidy, ora cosciente e in convalescenza a casa, ha detto di "ringraziare Dio" per essere viva. Le autorità sanitarie guatemalteche non hanno finora commentato l'accaduto.

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