Iran come 'Call of Duty', Casa Bianca unisce immagini raid a videogioco: bufera social

Ondata di proteste sui social: "Pensano che la guerra sia un gioco"

Il video della Casa Bianca - X
Il video della Casa Bianca - X
05 marzo 2026 | 16.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Iran come 'Call of Duty'. Sta provocando un'ondata di proteste sui social il video postato oggi, giovedì 5 marzo, sull'account X della Casa Bianca con un montaggio di immagini dei raid in Iran alternate con quelle prese dal videogame 'Call of Duty'. Il video di un minuto ha ottenuto oltre 30 milioni di visualizzazioni, fa sapere il social media di proprietà di Elon Musk.

La scelta di usare immagini di un videogioco per il conflitto avviato sabato da Donald Trump, che ha fatto oltre 1200 vittime in Iran e sei morti tra i militari Usa, sta provocando stupore e rabbia tra molti utenti.

"Pensano che la guerra sia un videogioco", è la critica postata da Paul Rieckhoff, fondatore di Independent Veterans of America, che ha bollato il video come "inappropriato, infantile e inaccettabile". "Quello che manca nel video sono le scolare iraniane uccise nell'esplosione e i soldati americani uccisi", è stato invece il commento di Cornell William Brooks, ex presidente della Naacp ora docente ad Harvard.

Iran Casa Bianca raid Call of Duty iran usa guerra iran
