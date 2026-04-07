Guerra Iran, von der Leyen: l'Ue unita supera ogni crisi energetica

La presidente della Commissione Europea sottolinea l'importanza della stabilità e resilienza per la sicurezza energetica europea, messa a dura prova dall'attacco all'Iran sferrato da Usa e Israele.

L'Unione Europea ha già superato una crisi energetica, quella seguita all'invasione su larga scala dell'Ucraina del 2022, e può superare anche questa, stando tutti "insieme". Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ad Hannover, dove ha ricevuto la medaglia del Land della Bassa Sassonia.

"Quando siamo sferzati dal vento - afferma - quando le vecchie certezze crollano, abbiamo bisogno di stabilità e resistenza. Quante volte mi è stato detto negli ultimi sei anni che l'Europa non sarebbe stata in grado di fare questo o quello?"

"Dal superare la pandemia - continua - al garantire la nostra indipendenza dalle forniture energetiche russe. Dal sostenere l'Ucraina al supportare la Groenlandia. Dalla nostra competitività al libero scambio con partner che condividono i nostri stessi valori. Possiamo farcela!".

"Questa lezione - prosegue von der Leyen - si è rivelata ancora più valida negli ultimi giorni. Ancora una volta, abbiamo sperimentato quanto velocemente gli shock geopolitici possano farsi sentire in Europa. Non in termini astratti, ma in modo molto tangibile. Alle stazioni di servizio mentre andiamo al lavoro, sugli scaffali dei supermercati quando facciamo la spesa, nei nostri aeroporti".

E, aggiunge, "quando viviamo queste crisi globali nella nostra vita quotidiana, la nostra risposta è quella di restare uniti, non di dividerci. La nostra Unione ha già superato una crisi energetica, grazie all'unità e alla determinazione".

"La sicurezza energetica dell'Europa - continua - è la nostra priorità e responsabilità comune. Nessuno Stato membro può proteggersi da solo. Ma come Unione possiamo farcela insieme - conclude - sfruttando i punti di forza che ci hanno permesso di superare ogni crisi: stabilità, resilienza e forza di volontà".