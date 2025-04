Guglielmo Marconi: "Mio nonno 'a genius', che emozione le parole di Carlo III'

"Mio nonno 'a genius', che emozioni e che orgoglio le parole pronunciate oggi in Parlamento da Carlo III. Seduta accanto c'era anche mia madre la principessa Elettra. Era commossa, più emozionata di me. Con un lieve gesto della mano ha salutato il sovrano inglese. Carlo III le ha risposto con un sorriso". Guglielmo Giovanelli Marconi parla all'Adnkronos dopo aver assistito alla Camera all'intervento in aula del sovrano inglese, che nel suo discorso ha citato tra gli altri,accanto a Mazzini e Garibaldi, il Premio Nobel per la Fisica.

"Mio nonno aveva cominciato a lavorare in Italia, ma dopo i primi esperimenti fu costretto a lasciare per l'Inghilterra il nostro Paese - continua il principe Giovanelli Marconi, tra i pochissimi invitati accanto al principe Jonathan Doria - Pamphilij - Fonda proprio a Londra la Wireless Telegraph Trading Signal Company. Mio nonno era una sorta di Bill Gates dei suoi tempi, il re Giorgio V lo decorò Cavaliere dell'Ordine della Croce Vittoriana, una delle più alta onorificenze del Regno Unito", conclude Guglielmi Giovanelli Marconi.