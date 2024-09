Harris-Trump, Spannaus: "Vittoria dem netta, tycoon ok su economia ma ridicolo su migranti"

Kamala Harris "è uscita sicuramente meglio" dal dibattito presidenziale di Philadelphia. "La sua è una vittoria netta, non schiacciante", mentre l'ex inquilino della Casa Bianca, Donald Trump, "ha messo a segno qualche colpo" soprattutto sull'economia, ma è risultato "ridicolo" sostenendo che i migranti mangino gli animali domestici. Questa l'analisi condivisa con l'Adnkronos di Andrew Spannaus, giornalista e analista politico americano autore del podcast 'That's America - Dietro le quinte degli Stati Uniti' su Radio 24, secondo cui la candidata democratica "ha raggiunto il suo obiettivo di risultare credibile come futuro presidente" e allo stesso tempo è riuscita a "far innervosire" Trump, che ha dato "un pessimo spettacolo" e risposto "in un modo che non piace al pubblico".

Secondo l'autore, tra gli altri, del libro 'L'America post-globale. Trump, il coronavirus e il futuro', il risultato raggiunto da Harris è importante perché molti elettori avevano dubbi sulla "sua capacità di risultare presidenziale" e affermavano di non conoscerla bene. "Ha superato questo test, che non le farà guadagnare tantissimo nei sondaggi, ma anche se dovesse guadagnare poco può mettersi in una posizione di avere un vantaggio", prosegue Spannaus, sottolineando che le elezioni di novembre saranno combattute e ci sono "grandi punti interrogativi" sull'affidabilita dei sondaggi in alcuni Stati chiave dove Trump in passato è stato sottovalutato. In ogni caso "Harris può continuare la sua campagna con maggiore fiducia".

Tra punti deboli evidenziati durante il faccia a faccia dalla candidata dem, secondo l'analista politico, c'è una partenza balbettante ed "il solito problema di non offrire una versione convincente di come cambierebbe la situazione attuale" oltre a qualche iniziativa specifica per segmenti limitati della popolazione.

"Di contro è riuscita a sminuire la figura di Trump, a trattarlo come una persona poco seria e a farlo in modo efficace senza risultare arrogante, questo è importante per lei", ha proseguito Spannaus, secondo cui dal canto suo il tycoon "ha messo a segno qualche colpo sull'inflazione e sull'economia" chiedendo perché Harris dovrebbe fare qualcosa di diverso rispetto agli ultimi tre anni e mezzo. Per l'analista, in ogni caso, Trump ha confermato il suo punto debole che è quello di "esagerare su tutto ed essere incoerente. Durante il dibattito si è fissato sull'immigrazione con l'accusa ridicola ai migranti di mangiare cani e gatti e per questo risulta poco credibile".

Un aspetto del dibattito evidenziato da Spannaus durante l'intervista è che i due candidati hanno mostrato di essere "d'accordo" su alcuni grandi temi: per esempio sulla nuova politica economica e sulla competizione con la Cina quanto affermato da Trump e Harris va "nella stessa direzione". Sull'Ucraina, inoltre, "Trump ha ammonito come fa di solito sulla terza guerra mondiale e ha promesso che metterà fine alla guerra, ma anche Harris ha voluto sottolineare che i soldati americani non sono impegnati in alcuna guerra al momento, mostrando di capire l'importanza per l'elettorato di non partecipare a conflitti all'estero".

Sull'endorsement di Taylor Swift a favore di Harris, infine, Spannaus ritiene che "non sposterà una massa di voti, ma può avere un effetto significativo, tangibile, se il popolo degli swifties verrà spinto a votare e ci sarà una maggiore affluenza dei giovani. Se Taylor Swift spinge in questa direzione i numeri sono cospicui quindi, anche se si tratta di decine di migliaia di persone, ciò rappresenterebbe un valore aggiunto per Harris".