Thomas Markle, con cui la figlia non ha rapporti dal 2018, è sotto indagine nelle Filippine per un ingente quantitativo di immagini pedopornografiche ritrovate nella sua abitazione. Il fatto è stato condannato dalla figlia, che ha solidarizzato con le vittime

Quando ad agosto tornarono dalla California nel Regno Unito, Buckingham Palace si affrettò, su indicazione di Re Carlo, a chiarire che il Principe Harry e Meghan Markle non erano più membri attivi della famiglia reale. Adesso la 'Ditta' prende di nuovo le distanze dai Sussex: sullo scandalo che ha coinvolto Thomas Markle, sotto indagine nelle Filippine per un ingente quantitativo di immagini pedopornografiche ritrovate nella sua abitazione, il Palazzo ha dichiarato che è una faccenda che riguarda soltanto la sua famiglia. Meghan non ha rapporti con il padre dal 2018 e quando lo scandalo è venuto alla luce, la figlia ha solidarizzato con le vittime. La scorsa settimana, il quotidiano The Sun ha riportato che le foto al centro dell'inchiesta sarebbero state scoperte dal figlio di Markle Sr in un'abitazione associata al padre.

Poche ore dopo la diffusione delle prime notizie, il giornale ha anche riportato che Meghan era venuta a conoscenza delle accuse contro suo padre, 84 anni, quando nel 2019 le fu consegnata una lettera, presumibilmente scritta dalla prima moglie, Roslyn Loveless, che l'aveva inviata alla polizia metropolitana. Si ritiene che la lettera contenesse affermazioni secondo cui Markle si sarebbe recato in alcune zone dell'Asia dove l'età del consenso è fissata a 12 anni, per avere rapporti sessuali con ragazze minorenni. In una dichiarazione rilasciata al giornale, Meghan ha parlato con coraggio del suo profondo turbamento per le accuse e ha chiarito che i suoi pensieri erano rivolti a tutti i bambini che potrebbero essere stati vittime di abusi.

Su questo, Meghan si è espressa pubblicamente. Ma finora c'è stato un silenzio assoluto da parte di Palazzo, che non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale, né, a quanto pare, ha offerto privatamente sostegno alla duchessa in quello che per lei deve essere un momento estremamente difficile. Una fonte di Buckingham Palace ha invece dichiarato a Page Six che la situazione è "una questione che riguarda la famiglia Sussex". L'esperta di questioni reali Kinsey Schofield ha aggiunto, nel suo podcast 'Kinsey Schofield Unfiltered': "Questo potrebbe dare a Re Carlo III le argomentazioni necessarie per assumere una posizione più ferma nel prendere le distanze da Harry e Meghan. I Sussex sono cittadini privati, e forse è giunto il momento che il Palazzo chiarisca in modo inequivocabile questa separazione". Una fonte interna - scrive Closer - ha dichiarato: "È molto significativo che il Palazzo si sia rifiutato di commentare e abbia tenuto a precisare che considera la questione esclusivamente una faccenda dei Sussex. Naturalmente, questo ha portato molti a prevedere che la Famiglia Reale prenderà ulteriormente le distanze da Meghan e Harry. Non vorranno assolutamente essere associati a Thomas Markle e a tutta questa brutta storia: la loro reputazione non se lo può permettere".