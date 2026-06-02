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"Non respiro", polizia non crede a 18enne accoltellato a morte: caso scuote la politica, proteste in Gb

La tragica vicenda di Henry Nowak ha acceso un forte scontro politico nel Regno Unito

Manifestanti a Southampton, nel sud dell'Inghilterra - (Afp)
Manifestanti a Southampton, nel sud dell'Inghilterra - (Afp)
02 giugno 2026 | 21.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Tutti in questo Paese sono uguali davanti alla legge". Lo ha dichiarato la ministra dell'Interno britannica Shabana Mahmood, intervenendo alla Camera dei Comuni dopo la diffusione degli "sconvolgenti e tragici" filmati delle bodycam relativi al caso di Henry Nowak, lo studente 18enne accoltellato a morte a Southampton. Nelle immagini si vede Nowak ammanettato dagli agenti mentre sta morendo e dice "non riesco a respirare", dopo essere stato accusato di aggressione razziale dal 23enne Sikh Vikhrum Digwa, successivamente accusato di aver accoltellato a morte Nowak. A Southampton manifestanti sono scesi in piazza per protesta.

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Mahmood ha definito il delitto "un atto orribile" e ha assicurato che l'organismo indipendente di controllo della polizia disporrà di "risorse, autorità e indipendenza" per condurre un'inchiesta "completa, coraggiosa e trasparente". La ministra ha invitato alla prudenza nel dibattito pubblico, sottolineando che spetterà alle indagini stabilire eventuali responsabilità degli agenti e ribadendo che "la polizia ha il sacro dovere di operare senza paura né favoritismi" e che "l'uguaglianza di ogni cittadino è il fondamento del nostro sistema giudiziario".

Il caso ha acceso un forte scontro politico nel Regno Unito. Il leader di Reform Uk, Nigel Farage, ha accusato le autorità di un approccio sbilanciato e ha parlato di una giustizia "a targhe alterne", usando la vicenda per criticare le politiche governative di diversità, eguaglianza e inclusione. La dinamica rivelata dalle bodycam - con il ragazzo che dice ai poliziotti di essere stato accoltellato e questi che gli rispondono "non ci crediamo" - ha ricordato a molti il caso di George Floyd negli Stati Uniti e spinto Farage a condannare "il pregiudizio contro i bianchi" e rilanciare lo slogan "White Lives Matter".

Nonostante Farage se la sia presa con il governo, a contestarlo più duramente è stata la leader conservatrice Kemi Badenoch, che pur riconoscendo come "qualcosa sia andato terribilmente storto" nella gestione dell'intervento e la necessità di rivedere le politiche di inclusione di Keir Starmer, ha respinto una lettura identitaria del caso. Badenoch ha sottolineato che l'episodio non deve essere trasformato in uno scontro tra comunità, dicendo di non volere "sentire parlare di Black Lives Matter o White Lives Matter. Tutti contano". Ha accusato Farage di "rafforzare le divisioni" e di utilizzare la tragedia per fini politici. La leader Tory ha auspicato che il caso aiuti a "riportare il buon senso" nel funzionamento delle forze dell'ordine ed evitare nuove tensioni sociali.

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