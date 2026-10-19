Hojsík (Parlamento Ue): "L'AI sta già eliminando posti di lavoro, i social rispondano della disinformazione

La disinformazione alimentata dall'intelligenza artificiale minaccia le democrazie europee, mentre l'AI sta già trasformando il mercato del lavoro, mettendo a rischio soprattutto le professioni qualificate e le opportunità per i giovani. A denunciarlo è Martin Hojsík, vicepresidente del Parlamento europeo, intervistato da Adnkronos a Roma in occasione della Conferenza europea dei presidenti di Parlamento del Consiglio d'Europa. Hojsík chiede maggiori responsabilità per le piattaforme social nella diffusione di contenuti falsi e mette in guardia dalla perdita di competenze professionali e capacità critiche causata dall'AI. Sul piano internazionale, richiama la necessità di un'Europa più forte di fronte alle pressioni della Russia e dell'amministrazione Trump.