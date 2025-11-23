circle x black
Cerca nel sito
 

I segnali stradali verdi 'debuttano' nel Regno Unito, cosa significano i 'green signs'

Non sono divieti o obblighi, si tratta di consigli per la sicurezza

Un 'misterioso' segnale verde
Un 'misterioso' segnale verde
23 novembre 2025 | 14.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Arrivano misteriosi segnali stradali verdi sulle strade? In Italia, non ancora. Gli 'strani' cartelli, con forma circolare come i segnali di divieto e obbligo, compaiono qua e là nel Regno Unito. In alcune strade può capitare di trovare segnali con bordo verde e con una velocità indicata espressamente nello spazio centrale, proprio come avviene per i limiti di velocità che però, come è noto, sono caratterizzati dal bordo rosso. I segnali di divieto hanno bordo rosso con un simbolo nero su fondo bianco. Quelli di obbligo, come noto, hanno un bordino bianco e un simbolo bianco su fondo blu.

Dove si trovano i segnali?

A cosa servono questi segnali? Hanno realmente valore per stabilire regole nella circolazione stradale? Nel Regno Unito, ad oggi, tali segnali non sembrano avere una certificazione dal codice stradale. Si tratta, sostanzialmente, di 'consigli' che non necessariamente vanno seguiti: se un segnale verde indica la velocità di 20 miglia orarie, chi viaggia a velocità superiore - ma entro i limiti stabiliti dai 'veri' segnali - non va incontro a multe o altri provvedimenti.

Il significato dei green signs

Tali cartelli potrebbero essere utilizzati da autorità locali semplicemente per indurre gli automobilisti e i conducenti di altri veicoli a moderare la velocità, magari in prossimità di scuole, ospedali o aree residenziali. I segnali, visibili dalla strada, potrebbero essere esposti anche all'interno di proprietà private o cantieri per puntare ad una maggiore sicurezza della circolazione. I 'green signs' invitano a moderare la velocità, spesso al di sotto delle 20 miglia orarie, in aree in cui è più probabile la presenza di pedoni o bambini.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
segnali stradali verdi segnali stradali divieti segnali codice stradale
Vedi anche
Vanoni, l'omaggio del corteo 'Non una di meno' a Roma: partecipanti cantano 'La voglia, la pazzia'
Unicef, 417 milioni di bambini nel mondo vivono in povertà
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video
Siracusa, teneva uno scimpanzé in casa legato a una catena: denunciato
Ucraina-Russia, Putin: "Piano Trump può essere base per pace" - Video
Ucraina al bivio, Zelensky e il piano Trump: "Scelte difficili" - Video
News to go
Consumi elettrici e fotovoltaico, il trend in Italia
News to go
Pronto soccorso, l'allarme: "Da gennaio uno su quattro con la metà del personale necessario" - Video
News to go
Black Friday, sconti e offerte in arrivo: come funziona - Video
News to go
Maltempo, dal Nord Europa freddo e gelo sull'Italia - Video
Dybala: "Obiettivo aiutare giovani, in momenti difficoltà tirare fuori qualcosa di più" - Video
Il Papa ad Assisi, arrivato alla Porziuncola per incontrare i Vescovi - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza