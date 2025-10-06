circle x black
Il semaforo avrà 4 colori? Ecco perché servirà il bianco

L'idea negli Stati Uniti, a cosa servirebbe la quarta luce?

Un semaforo
Un semaforo
06 ottobre 2025 | 21.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo verde, arancione e rosso arriva anche il quarto colore sul semaforo? La novità per ora è un'ipotesi, ma la svolta è più vicina di quanto si pensi, a giudicare dal dibattito in corso negli Stati Uniti, in relazione in particolare alla diffusione crescente di veicoli a guida autonoma. Accanto ai 3 colori tradizionali, quindi, si prospetta l'ingresso di una quarta luce. Il colore più gettonato? Il bianco. 

A cosa serve il quarto colore?

Secondo i ricercatori della North Carolina State University, l'introduzione del bianco consentirebbe di gestire meglio i veicoli a guida autonoma, che 'dialogano' con i segnali luminosi agli incroci. La quarta luce non andrebbe a sostituire gli altri colori tradizionali del semaforo, che continuerebbero ad accendersi e spegnersi come sempre e a dirigere il traffico dei veicoli tradizionali. Il bianco sarebbe un segnale riservato esclusivamente ai veicoli a guida autonoma.

L'accensione della quarta luce sul semaforo, indipendentemente dalle altre 3, segnalerebbe in particolare l'eventuale presenza cospicua di veicoli senza conducente in prossimità dell'incrocio e consentirebbe alle auto a guida autonoma di gestire i propri movimenti nel modo migliore, sulla base di dati in tempo reale, per procedere nel modo più fluido ed evitare di congestionare l'area.

Gli effetti del quarto colore sul traffico

Secondo i calcoli dei ricercatori, la luce bianca avrebbe effetti positivi sul traffico anche se ci fosse una sola auto a guida autonoma tra 10 veicoli: ritardi e attese, in questo caso, verrebbero ridotti del 3%. Nel migliore degli scenari, si arriva ad un abbattimento dei tempi morti fino al 90% abbondante.

In prospettiva, l'ottimizzazione dei movimenti consentirebbe un generale risparmio di carburante e una riduzione dell'impatto del traffico sull'ambiente. La tecnologia è disponibile e sarà collaudata inizialmente in ambienti 'protetti', in cui la presenza di pedoni non è rilevante.

