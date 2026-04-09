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Ilaria Salis sotto accusa: Fdi chiede chiarezza su fondi europei e collaboratore

Fratelli d'Italia chiede all'eurodeputata di Avs di restituire i fondi percepiti dal Parlamento Europeo e di dimettersi, accusandola di irregolarità legate al suo collaboratore Bonnin.

L'eurodeputata di Avs Ilaria Salis - Fotogramma/Ipa
L'eurodeputata di Avs Ilaria Salis - Fotogramma/Ipa
09 aprile 2026 | 11.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'eurodeputata di Avs Ilaria Salis "restituisca le somme" percepite dal Parlamento Europeo "di tasca sua, se attribuite illecitamente, e già che c’è si dimetta e si faccia processare in Ungheria". Lo dichiara Stefano Cavedagna, eurodeputato di Fratelli d’Italia-Ecr, in una nota.

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"Se fosse confermato quanto emerso dall’inchiesta de ‘il Giornale’ - aggiunge Cavedagna - che vedrebbe Ilaria Salis aver convissuto fino a fine marzo 2026 (sostanzialmente fino al controllo della Polizia) con il suo collaboratore nella stessa casa a Milano, saremmo di fronte non solo ad una colossale bugia da parte di Salis, che ha affermato in diretta televisiva di non avere legami con il collaboratore con precedenti, Ivan Bonnin, ma sarebbe confermato anche che una persona con precedenti e un legame di convivenza era assunta da lei con soldi pubblici".

Le procedure del Parlamento Europeo, prosegue l'eurodeputato di Fdi, "sono chiare e solitamente Bruxelles chiede al deputato indietro i soldi del contratto irregolare e valuta altre sanzioni disciplinari. Con una lettera alla presidente, chiediamo che venga fatta chiarezza e vengano chiesti indietro a Salis i soldi pubblici qualora spesi in maniera irregolare".

Per Cavedagna, certe persone "credono di poter fare quel che vogliono con le istituzioni, come fossero loro proprietà. Dopo l’immunità concessale da Pd e Avs, che si presentano come ‘campo largo’ di governo ma coprono Salis, ora è davvero troppo. Non accettiamo lezioni di legalità e morali da parte di Pd e Avs che continuano a coprire un personaggio così nella loro coalizione".

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Tag
Stefano Cavedagna Fdi Ilaria Salis Ivan Bonnin Ue Parlamento Europeo
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