La villa della star di Hollywood Mel Gibson è stata distrutta dagli incendi che stanno devastando la zona di Los Angeles. Il premio Oscar ha dichiarato che la sua casa di Malibu è stata "completamente bruciata". Al momento dell'incendio, l'attore era fuori casa per registrare il podcast di Joe Rogan, sul sequel del film 'La Passione di Cristo' del 2004. Gibson ha criticato il governatore della California, Gavin Newsom, per la maldestra gestione della crisi. Newsom aveva affermato che "si sarebbe occupato delle foreste ma non ha fatto nulla". "Penso che tutti i soldi delle nostre tasse siano andati per il gel per capelli di Gavin”, ha detto l'attore.

Gibson ha detto di essersi sentito "a disagio" durante la sua visita ad Austin, in Texas, per apparire come ospite a 'The Joe Rogan Experience', perché sapeva che il suo quartiere era "in fiamme". "È devastante quello che sta accadendo", ha detto Gibson a NewsNation's Elizabeth Vargas Reports. "Sono stato sollevato dal peso delle mie cose perché sono tutte in cenere". La star di Braveheart ha detto di aver vissuto nella sua villa per circa 15 anni e che anche le case di alcuni dei suoi vicini sono "sparite", compresa quella dell'attore Ed Harris.

Mel Gibson ha fatto sapere che la sua famiglia ha seguito l'ordine di evacuazione ed è al sicuro.

Paris Hilton torna nella sua casa carbonizzata a Malibu

La star Paris Hilton ha mostrato i resti carbonizzati della sua casa di Malibu in un video pubblicato su X giovedì. "Mi trovo qui, in quella che una volta era casa nostra, e il dolore è davvero indescrivibile", ha scritto nel post ."A vederlo con i miei occhi, mi sento come se il mio cuore si fosse frantumato in mille pezzi. Questa casa non era solo un posto in cui vivere: qui abbiamo sognato, riso e creato i ricordi più belli come una famiglia. Vederlo ridotto in cenere è devastante, oltre ogni parola. Ciò che mi spezza ancora di più il cuore è sapere che questa non è solo la mia storia. Tante persone hanno perso tutto. Eppure, in questo dolore, so di essere incredibilmente fortunata. I miei cari, i miei bambini e i miei animali sono al sicuro. Questa è la cosa più importante. Che questo sia un promemoria. La vita può cambiare in un istante ed è l'amore che condividiamo a contare davvero", ha aggiunto.

Hilton ha detto di aver scoperto che la sua casa di Malibu era andata perduta mentre la guardava bruciare in diretta TV, scrivendo sulla sua pagina Instagram che l'immagine è qualcosa che "nessuno dovrebbe mai dover sperimentare".