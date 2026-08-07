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Incendi Ue: Spagna prima per ettari bruciati, Italia seconda per roghi

La Spagna è prima in Ue per ettari bruciati (44.5% del totale) e numero di incendi forestali; l'Italia è seconda per numero dei roghi.

Navas del Rey, nei pressi di Madrid, il 27 luglio 2026 - Fotogramma/Ipa
Navas del Rey, nei pressi di Madrid, il 27 luglio 2026 - Fotogramma/Ipa
07 agosto 2026 | 11.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In Spagna sono bruciati dal primo di gennaio al 5 agosto 22.783 ettari di terreno, secondo dati del sistema informativo sugli incendi forestali (Effis) del programma satellitare dell'Ue Copernicus. Si tratta del 44,5% del totale dell'Ue, dove finora sono andati in fumo 500.333 ettari, un'area grande più o meno come l'intera Liguria.

Nelle stesse date dell'anno scorso, la Spagna registrava 45.221 ettari bruciati, ma, a partire da quella settimana, i dati aumentarono rapidamente, fino a 367.520 ettari al 19 agosto. L'anno scorso si chiuse con 393.079 ettari carbonizzati, la peggior cifra dal 1994. Quest'anno, la Spagna è anche il Paese dell'Ue con il numero maggiore di incendi: 391. La seconda è l'Italia, con 356; terza la Francia, a 337.

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incendi Spagna Ue superficie incendi
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