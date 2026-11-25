Almeno 30 persone hanno perso la vita oggi nell'incendio divampato in un quartiere popolare di Giza, nell'area metropolitana del Cairo, in Egitto. A renderlo noto è stato il ministero della Salute egiziano, rivedendo al rialzo un bilancio iniziale di 21 vittime.

Stando a quanto riferisce la Cnn, un'autocisterna che trasportava prodotti petroliferi è esplosa per cause in via di accertamento in una strada molto trafficata e in orario di punta. Il rogo è divampato sopra il "Tunnel 10", nel distretto di Warraq a Imbaba, nei pressi della tangenziale del Cairo, ha precisato il Ministero. Si tratta probabilmente del più grave incidente mai capitato nella Capitale egiziana.

🇪🇬🚨 DEADLY FUEL TANKER FIRE KILLS AT LEAST 21 ON CAIRO’S RING ROAD At least 21 people have been killed and 15 others injured after a fuel tanker carrying petroleum products overturned and caught fire on Cairo’s Ring Road, above Tunnel 10 in the Al-Warraq district of Giza, Egypt. The fire spread to several nearby vehicles, triggering a massive blaze. Emergency services rushed to the scene, with 39 ambulances deployed to assist victims and transport the injured to nearby hospitals, according to Egypt’s Health Ministry. The casualty figures are preliminary. — Apex Vanguard (@Apex_Intel24) November 25, 2026

I filmati mostrano auto in fiamme, gente in fuga, grida di terrore. Il Ministro della Salute, Khaled Abdelghaffar, ha disposto lo stato di massima allerta negli ospedali vicini al luogo dell'incidente e si è recato personalmente sul posto, nonché presso le strutture sanitarie che hanno accolto i feriti, per monitorare le operazioni di soccorso.