Una totale devastazione, come se fosse scoppiata una bomba atomica. Mentre i vigili del fuoco continuano a combattere l'enorme incendio he divampa nella contea di Los Angeles, la portata della sua distruzione sta diventando sempre più chiara.

Drone footage showing aftermath of the fire in Los Angeles. Palisades in LA is COMPLETELY GONE.. This is horrifying #lafires #studiocity#California #CAwx #EatonFire#PalisadesFire #LAfires #CaliforniaWildfires#LAemergency #evacuatela

pic.twitter.com/z9Wtmk7r1c