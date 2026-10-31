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Egitto, tragico scontro tra minibus e camion al Cairo: 10 morti e 24 feriti

Le autorità hanno precisato che 10 feriti versano in condizioni critiche

L'incidente - (Afp)
L'incidente - (Afp)
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31 ottobre 2026 | 17.36
Emmanuel Cazalè
LETTURA: 1 minuti

Dieci persone sono morte e altre 24 sono rimaste ferite nello scontro tra un minibus e un mezzo pesante su un'autostrada a ovest del Cairo. E' quanto riferiscono le autorità egiziane. L'incidente è avvenuto nei pressi della Città del 6 Ottobre, un vasto centro abitato situato nel governatorato di Giza, ha comunicato il ministero della Salute in una nota. Le autorità hanno precisato che, dei 24 feriti, 10 versano in condizioni critiche e che il bilancio delle vittime potrebbe aggravarsi.

Incidenti di questo tipo sono frequenti in Egitto e vengono spesso attribuiti a comportamenti pericolosi alla guida, alla scarsa manutenzione dei veicoli e delle strade e all'applicazione discontinua del codice della strada. Secondo l'agenzia nazionale di statistica, gli incidenti stradali provocano ogni anno oltre 5.000 morti e 75.000 feriti. Il 20 ottobre, lungo la strada che collega il Cairo ad Assiut, nei pressi della capitale, 13 persone erano morte e altre 34 erano rimaste ferite nello scontro tra un autobus turistico e un camion. All'inizio di settembre, un incidente che aveva coinvolto un autobus nella regione montuosa del Sinai, era costato la vita a 22 persone, tra cui 10 cittadini giordani. Ad agosto, invece, almeno 18 persone, per la maggior parte bambini, erano morte nel nord dell'Egitto nello scontro tra due pick-up che trasportavano lavoratori agricoli giornalieri.

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