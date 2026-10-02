circle x black
Cerca nel sito
 

Stupro di gruppo alla Cornell University: aperta indagine penale

Governatrice New York: "Legge su vioplenza sessuale va cambiata il prima possibile"

Cornell University - (Dal sito Facebook)
Cornell University - (Dal sito Facebook)
02 ottobre 2026 | 16.47
Melissa Bertolotti
LETTURA: 2 minuti

E' stata avviata "un'indagine penale" sulle accuse di stupro di gruppo avvenute nella sede della confraternita Chi Phi della Cornell University nel 2024. Lo ha annunciato il procuratore generale di New York Letitia James nel corso di una conferenza stampa. ''So che volete delle risposte. Le voglio anch'io. Un'indagine approfondita di questa natura richiede tempo, ma il mio ufficio si impegna a portarla a termine'', ha dichiarato ai giornalisti. "Sebbene siamo limitati nelle informazioni che possiamo condividere, forniremo aggiornamenti non appena saranno disponibili", ha aggiunto.

Per la governatrice di New York, Kathy Hochul è giunto il momento di modificare il prima possibile la legge statale in materia di violenza sessuale, che non protegge le vittime che si sono ubriacate volontariamente. "Una persona può essere troppo ubriaca per dare il proprio consenso, ma non dovrebbe importare se ha scelto di assumere droghe o alcol", ha dichiarato Hochul nel corso di una conferenza stampa, aggiungendo che ''ubriacarsi volontariamente non è una licenza per violenza sessuale o stupro di gruppo. Punto". Hochul ha detto che "va colmata questa lacuna legislativa e collaborerò con l'Assemblea legislativa dello Stato di New York per raggiungere questo obiettivo".

Hochul ha affermato che Jane Doe, che ha denunciato lo stupro di gruppo, è stata ripetutamente delusa dalle istituzioni che avrebbero dovuto proteggerla. "Questa giovane donna ha già subito qualcosa di assolutamente indicibile ed è stata abbandonata a se stessa da persone e istituzioni che avrebbero dovuto proteggerla", ha dichiarato Hochul, che ha nominato il procuratore generale Letitia James come procuratore speciale, affermando che condurrà una nuova indagine e avvierà un procedimento penale qualora i fatti lo giustifichino. "Nessuna istituzione può proteggere la propria reputazione a spese di una giovane in cerca di giustizia", ha affermato Hochul. Nessun funzionario pubblico può "voltare lo sguardo dall'altra parte quando il sistema crolla e delude i nostri giovani", ha aggiunto.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
stupro di gruppo indagine penale procuratore generale
Vedi anche
Belluno, liberati tre cuccioli di capriolo diventati fratelli dopo le cure - Video
Proteste Marsiglia, uomo incappucciato ustiona volto di una donna con spray lanciafiamme - Video
Aprile (Confindustria): "Per il Sud è ora di correre, l'innovazione è centrale" - Video
Btp, Salcioli (Assiom Forex): "Opportunità sulle brevi scadenze" - Video
Spread, Patara (Pictet W.M.): "Francia bersaglio per conti pubblici ed elezioni" - Video
Proteste degli studenti in Francia, le immagini di un bus in fiamme a Marsiglia
News to go
Auto elettriche, bonus colonnine domestiche riaccende interesse italiani
News to go
Diesel, prezzi record in Usa: Trump valuta stop esportazioni gasolio
Ballando con le Stelle, Noemi Bocchi: "Ho sofferto molto, da sempre raccontata come brutta persona"
Proteste degli studenti in Francia, le immagini dei licei in fiamme
Due alpinisti bloccati sul Dente Gigante in Valle d'Aosta, le immagini dei soccorsi
Calcio, Buonfiglio: "Giunta su commissariamento Figc convocata il 6 ottobre" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza