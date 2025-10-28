Indo-Pacifico 2025: sicurezza globale e nuove alleanze

L'Indo-Pacifico è sempre più centrale per la sicurezza globale, crocevia di tensioni strategiche e interessi convergenti tra potenze mondiali come Cina, India, Stati Uniti, Giappone e Russia. Per analizzare i nuovi scenari e i rischi emergenti della regione, Adnkronos seguirà in diretta streaming sulla propria homepage e sul canale YouTube, la conferenza internazionale "Indo-Pacific 2025 – Prevention and Dialogue", organizzato dalla Nato Defense College Foundation, con interviste ai partecipanti e approfondimenti in tempo reale.