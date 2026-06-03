circle x black
Cerca nel sito
 

Iran attacca il Kuwait, colpito l'aeroporto - Video

03 giugno 2026 | 10.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

L'Iran attacca il Kuwait e colpisce l'aeroporto internazionale. Missili e droni di Teheran hanno colpito il Terminal 1, ferendo diverse persone e causando danni strutturali, come confermato dai media statali kuwaitiani. L'attacco di Teheran fa seguito al raid statunitense contro una postazione di controllo terrestre militare iraniana e al contrasto di molteplici attacchi missilistici e con droni iraniani diretti contro il Kuwait e il Bahrein, avvenuti nella notte, come confermato dal Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom).

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
iran news iran attacco kuwait
Vedi anche
Il cane Briciola va in pensione, ultima parata del 2 giugno per la mascotte dei carabinieri - Video
2 giugno, Bersaglieri a Palazzo Chigi: concerti in Piazza Colonna per la Festa della Repubblica - Video
2 giugno, l'omaggio della presidente Metsola a Bruxelles - Video
Pedaggi autostradali, scatta il rimborso: cos'è e come funziona
News to go
Ponte del 2 giugno, ecco che tempo farà
Speleologo bloccato in grotta, ecco cosa è successo: parla il soccorritore - Video
Vannacci: "Futuro nazionale si sta radicando in Sicilia, più di 5000 iscritti e tanti giovani"
Carta nazionale della sostenibilità per un turismo equilibrato
News to go
Musica dal vivo motore per l'economia italiana: spesi oltre 1 miliardo di euro nel 2025
News to go
Medici gettonisti nel 55% dei pronto soccorso, Schillaci annuncia nuovi controlli
Vasco Rossi: "Il potere è una droga, al governo ci sono dei drogati" - Video
Foggia, nel bunker segreto una piantagione di marijuana: 5 arresti - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza