L'Iran attacca il Kuwait e colpisce l'aeroporto internazionale. Missili e droni di Teheran hanno colpito il Terminal 1, ferendo diverse persone e causando danni strutturali, come confermato dai media statali kuwaitiani. L'attacco di Teheran fa seguito al raid statunitense contro una postazione di controllo terrestre militare iraniana e al contrasto di molteplici attacchi missilistici e con droni iraniani diretti contro il Kuwait e il Bahrein, avvenuti nella notte, come confermato dal Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom).