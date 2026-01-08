Iran, Emanuele Filiberto: ''Presto sarete liberi, oggi avete al vostro fianco Reza Pahlavi''

"Coraggioso popolo dell'Iran, attraverso l'Associazione Italia-Iran sono contento di mandarvi il mio messaggio. La vostra protesta contro l'oppressione, la corruzione e la repressione del regime criminale islamico oggi è chiaramente arrivata alle orecchie del mondo intero. Come cittadino straniero che conosce l'Iran e che ne ama la storia e la cultura e la cui famiglia ha avuto in passato rapporti sinceri e rispettosi con il popolo iraniano ho sentito il dovere di stare al vostro fianco e di farvi arrivare il mio sostegno''. Così Emanuele Filiberto di Savoia, in un videomessaggio pubblicato sul suo profilo Instagram con i sottotitoli in persiano, si rivolge al popolo iraniano, in rivolta contro il regime degli Ayatollah, per esprimere il proprio sostegno e la propria vicinanza.

''Sono fiducioso nel futuro dell'Iran perché voi siete un popolo coraggioso, consapevole e amante dei propri diritti - sottolinea l'erede di Casa Savoia - Oggi avete al vostro fianco il principe Reza Pahlavi, un leader che con sincerità e amore è rimasto saldo accanto alla terra e alla Nazione iraniana. Una voce di unità nazionale che guarda al futuro con responsabilità e che ne possiede una visione e un progetto successivo alla caduta del Repubblica islamica. La sua presenza è portatrice di speranza per giorni migliori per l'Iran. Voi meritate una vita migliore - dice ancora Emanuele Filiberto - meritate libertà, dignità umana e benessere. Prima di questa rivoluzione distruttiva, il popolo iraniano viveva liberamente, donne e uomini godevano di pari diritti e l'Iran era un paese rispettato e in crescita nel mondo. Anche oggi questo è il vostro diritto naturale. Io ammiro il vostro coraggio, un coraggio che si vede nelle strade, nelle vostre voci, nella resistenza delle donne e degli uomini iraniani. Sappiate che non siete soli - conclude nel videomessaggio - io sono con voi con tutto il cuore e credo fermamente nella vittoria della volontà del popolo iraniano. L'Iran sarà libero e io sono con voi''.