Iran, ok degli Usa a colloqui in Oman venerdì

Trattative ancora in corso per stabilire se parteciperanno rappresentanti di Paesi arabi e islamici della regione

Bandiera Iran - (Afp)
04 febbraio 2026 | 09.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

I colloqui sul programma nucleare tra gli Stati Uniti e l'Iran si terranno in Oman venerdì 6 febbraio. A scriverne, su X, è Barak Ravid, che cita una fonte araba, secondo cui l'amministrazione Trump ha accolto la richiesta iraniana di spostare i colloqui dalla prevista sede di Istanbul.

Trattative sono ancora in corso per stabilire se rappresentanti di paesi arabi ed islamici della regione parteciperanno ai colloqui in Oman, scrive Ravid.

Per la terza volta da quando è tornato alla Casa Bianca, Donald Trump tenta dunque la strada di un accordo sul nucleare con l'Iran. I colloqui mettono però alla prova soprattutto la Guida Suprema, Ali Khamenei, chiamata a decidere se aprire a un compromesso o rischiare una nuova escalation militare con gli Stati Uniti. Che intanto, nelle scorse ore, hanno abbattuto in segno di avvertimento un drone di Teheran nel Mar Arabico, giudicato troppo vicino alla portaerei Abraham Lincoln.

Aut aut di Israele

Dal canto suo Israele ha fissato una linea rossa netta in vista dei colloqui tra Stati Uniti e Iran: secondo quanto riportato dalla Cnn, qualsiasi accordo che non includa la rinuncia iraniana al programma di missili balistici è considerato inaccettabile. In caso contrario, avvertono ambienti militari e politici israeliani, Tel Aviv è pronta ad agire unilateralmente, anche senza un mandato esplicito di Washington.

È questo il punto che domina il dibattito strategico israeliano nelle ore che precedono l’avvio dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, e che rischia di trasformare il tavolo diplomatico di Istanbul in un passaggio ad altissimo rischio di escalation.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
iran usa iran usa colloqui iran esteri news
