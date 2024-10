Almeno 21 persone sono state uccise in un attacco israeliano alla moschea dei martiri di Al Aqsa a Deir el Balah, nella parte centrale di Gaza. Il bilancio è stato diffuso dalla Protezione civile e dall'ospedale dei martiri di Al Aqsa, che si trova proprio di fronte alla moschea. All'interno si erano rifugiati dei palestinesi sfollati.

L'esercito israeliano ha confermato di aver effettuato l'attacco, definendolo "preciso" e affermando che obiettivo era un centro di "comando e controllo" di Hamas che era "insediato all'interno del complesso".

Diversi filmati pubblicati dai media mostrano scene caotiche mentre i corpi venivano estratti dalle macerie del sito religioso dove civili, personale della protezione civile e personale ospedaliero lavorano al buio utilizzando solo la luce dei loro telefoni.

Nuovi raid su Beirut

L'esercito israeliano ha confermato anche di aver "condotto una serie di attacchi mirati" nell'area della capitale libanese Beirut durante la notte, affermando di aver preso di mira "i depositi di armi" e infrastrutture terroristiche di Hezbollah

Il portavoce in lingua araba delle Forze di difesa israeliane ha emesso nuovi ordini di evacuazione per diversi quartieri in vista di quelli che, a suo dire, sarebbero attacchi contro obiettivi appartenenti al gruppo militante sostenuto dall'Iran.

Allerta per anniversario del 7 ottobre