Israele commemora il 7 ottobre e attacca ancora - Ascolta

A un anno dal massacro del 7 ottobre compiuto da Hamas nel sud di Israele, a cui seguì lo scoppio della guerra a Gaza, il Medioriente e il mondo sono con il fiato sospeso per l'atteso attacco dello Stato ebraico all'Iran mentre sono iniziati all’alba, all’orario in cui Hamas sferrò l’attacco di un anno fa, le commemorazioni in Israele per il 7 ottobre con veglie e cerimonie in tutto il Paese per ricordare le centinaia di vittime, le decine di ostaggi e i soldati feriti o uccisi nel tentativo di salvarli. Alle 6.30 del mattino, l'ora esatta in cui Hamas ha lanciato l'attacco, le famiglie delle persone uccise al festival musicale Nova si sono riunite nel luogo in cui sono stati uccisi quasi 400 spettatori e dove molti altri sono stati presi in ostaggio. Sull'impatto mediatico di quei drammatici momementi e non solo abbiamo sentito Nicola Pedde, esperto di Medio Oriente e direttore generale dell'Istitute for global studies.