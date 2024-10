Israele ha colpito 230 obiettivi a Gaza e in Libano in 24 ore - Ascolta

Le forze di difesa israeliane hanno colpito nelle ultime 24 ore 230 obiettivi a Gaza e in Libano e uccisi decine di militanti. In particolare oltre 200 obiettivi di Hezbollah, tra cui lanciarazzi e posizioni anticarro, sono stati distrutti in Libano, con decine di terroristi uccisi negli scontri con le truppe israeliane. Nel nord di Gaza, dove le Idf continuano le loro operazioni a Jabaliya, è stata tra l'altro eliminata una cellula che aveva lanciato un missile anticarro contro le truppe, mentre nel sud della Striscia sono stati uccisi altri militanti e distrutte infrastrutture terroristiche.