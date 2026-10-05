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Israele, allarme vertici sicurezza: "Hamas prepara attacco per le elezioni"

È l'allarme lanciato dal capo dello Shin Bet, David Zini, durante una riunione a porte chiuse del gabinetto di sicurezza israeliano

Hamas - (Fotogramma/Ipa)
Hamas - (Fotogramma/Ipa)
05 ottobre 2026 | 17.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Hamas preparerebbe un nuovo attacco coincidenza con le prossime elezioni in Israele o subito dopo. È l'allarme lanciato dal capo dello Shin Bet, David Zini, durante una riunione a porte chiuse del gabinetto di sicurezza israeliano, nella quale i responsabili della difesa hanno descritto una situazione ancora tesa su tutti i fronti, da Gaza all'Iran. Secondo quanto riferito da Israel Hayom, Hamas sarebbe ancora in grado di condurre operazioni offensive e starebbe valutando anche il rapimento mirato di soldati.

Zini ha inoltre avvertito della possibile collaborazione tra Hamas e altri 'proxy' dell'Iran, citando anche gli Houthi dello Yemen, mentre il capo delle operazioni dell'esercito israeliano ha riferito che il 95% dei tunnel già individuati tra la cosiddetta Linea Gialla e il confine è stato sgomberato. Durante il briefing è stato affrontato anche il raid condotto sabato contro Ali al-Amoudi, un esponente di alto livello di Hamas a Gaza, il cui esito non è ancora chiaro. "Se non ci siamo riusciti, ci riproveremo", ha dichiarato un alto esponente dell'intelligence militare.

Il capo di Stato maggiore, Eyal Zamir, ha assicurato che l'esercito è in "modalità di prevenzione continua" per evitare nuovi incidenti. Nel corso della riunione, il primo ministro, Benjamin Netanyahu, ha ribadito che l'obiettivo israeliano a Gaza resta l'eliminazione di Hamas. "Li stiamo colpendo duramente e continueremo a colpirli, ma il nostro obiettivo è l'eliminazione", ha detto Netanyahu.

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Hamas elezioni attacco Shin Bet Gabinetto di sicurezza israeliano Linea Gialla
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