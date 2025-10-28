Benjamin Netanyahu ha ordinato alle forze israeliane di condurre intesi raid sulla Striscia di Gaza dopo aver accusato Hamas di aver violato il cessate il fuoco. Lo rende noto l'ufficio del premier israeliano. "A seguito di consultazioni di sicurezza, il primo ministro Netanyahu ha ordinato alle forze armate di condurre immediatamente potenti raid sulla Striscia di Gaza", recita la dichiarazione diffusa dall'ufficio del premier.

La decisione è arrivata dopo la conferma che non è il corpo di nessuno dei 13 ostaggi ancora trattenuti nella Striscia di Gaza quello consegnato ieri da Hamas a Israele.

Idf diffonde video miliziani Hamas "che inscenano ritrovamento corpo"

Le Forze di difesa israeliane hanno pubblicato il video integrale di 15 minuti girato da un drone, in cui - accusano - i miliziani di Hamas inscenano a beneficio della Croce Rossa il recupero dei resti dell'ostaggio (VIDEO). I resti sono stati poi identificati come appartenenti a Ofir Tzarfati, il cui corpo era già stato recuperato dalle Idf nella Striscia di Gaza nel dicembre 2023, meno di due mesi dopo il suo rapimento durante l'attacco del 7 ottobre.

"Contrariamente alle affermazioni di Hamas sulle difficoltà nel localizzare i corpi degli ostaggi deceduti, ieri è stato documentato che i suoi uomini hanno rimosso i resti da una struttura e li hanno seppelliti nelle vicinanze", afferma l'Idf. "Poco dopo, Hamas ha convocato i rappresentanti della Croce Rossa e ha inscenato il ritrovamento del corpo di un ostaggio deceduto", si legge.

L'esercito afferma che il filmato "mostra chiaramente che l'organizzazione terroristica Hamas sta tentando di creare una falsa impressione di tentativi di localizzare i corpi, mentre in realtà tiene in ostaggio i defunti, i cui resti si rifiuta di rilasciare come richiesto dall'accordo".

Le famiglie degli ostaggi chiedono incontro urgente al premier

Il Forum delle famiglie degli ostaggi ha chiesto un incontro urgente con Netanyahu. "Alla luce della grave violazione dell'accordo da parte di Hamas la scorsa notte e delle segnalazioni di prove documentate che dimostrano che Hamas ha ingannato e fabbricato informazioni durante il processo di localizzazione degli ostaggi, le famiglie chiedono un incontro urgente con il primo ministro", si legge nella dichiarazione.