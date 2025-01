Due popoli, due Stati ? “La possibilità c’è ed è l’unica soluzione. Disponibilità alcuni la danno, altri no. Vanno convinti con la retorica mite”. Lo ha sottolineato il Papa parlando di Israele e Palestina a ‘Che tempo che fa’ da Fabio Fazio sul Nove.

Bergoglio, a poche ore dalla tregua, ha nuovamente ringraziato i mediatori che hanno consentito l’accordo per Gaza. "Io vorrei ringraziare, ringraziare tanto, i mediatori: quelle persone che sono capaci di mediare perché si risolvano le situazioni. I mediatori - ha scandito il Papa - sono bravi. Ringrazio tanto per quello che hanno fatto”.

"La guerra non è inevitabile"

"I negoziati sono tanto importanti - ha insistito Francesco parla della non inevitabilità della guerra - . Davanti a una crisi, anche come ho detto prima, cercare i mediatori che facilitino i negoziati per fare una pace. Delle volte, non sempre, è una pace molto comoda per noi, ma la pace è superiore sempre alla guerra, sempre. Favorire i negoziati internazionali che ci aiutino a evitare la guerra, sempre. Perché sempre la guerra, non dimentichiamolo, è una sconfitta, che ci piaccia o non ci piaccia”.

Francesco è quindi tornato a puntare il dito contro i profitti della vendita di armi. "Il reddito che danno le fabbriche delle armi è grande. Ma dove ti porta tutto questo? Alla distruzione! E anche il mondo patisce la fame. Dobbiamo pensare a questo. La guerra sempre – sempre! è una sconfitta e dobbiamo dircelo. La guerra è una sconfitta! Guarda quello che sta succedendo in Ucraina, guarda la Palestina, Israele: come distruggono le cose. È triste!"