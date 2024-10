Israele, “L’Iran deve essere fermato prima che sia tardi” - Ascolta

Colloquio telefonico tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu su eventuali piani per colpire l'Iran. Nuovo avviso nel frattempo delle forze israeliane per i civili che vivono nel sud del Libano, con la conferma che i militari continuano ad attaccare i siti di Hezbollah. Agli abitanti del sud del Libano, si chiede di fare attenzione, di non tornare nelle case fino a nuovo avviso, per garantire la loro sicurezza e di non dirigersi verso il sud. L’account su X dello Stato ebraico intanto lancia un ennesimo messaggio: “L’Iran deve essere fermato prima che sia tardi”.