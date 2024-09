Dopo il raid su Khan Yunis, l’aviazione israeliana torna a colpire anche in Cisgiordania, ormai sempre di più zona di guerra. Nella notte è stata colpita la città di Tubas. Intanto i negoziatori dello Stato ebraico riferiscono di aver offerto al capo di Hamas Yahya Sinwar un salvacondotto per uscire indenne da Gaza in cambio della liberazione dei 101 ostaggi ancora prigionieri nella Striscia.