L'ambasciatore cinese Jia Guide accoglie il Cavaliere del lavoro Giuseppe Marra, presidente del Gruppo GMC Adnkronos, e l'amministratore delegato Angela Antonini in occasione del ricevimento a Villa Miani in occasione del capodanno lunare, noto anche come festa della primavera. L'ambasciatore accoglierà centinaia di ospiti per celebrare l'inizio del 2025, sotto il segno del serpente di legno, secondo l'oroscopo cinese.