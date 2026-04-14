Italia-Vietnam: presidente Assemblea Nazionale partecipa a dialogo su rafforzamento cooperazione

Il Presidente dell'Assemblea Nazionale del Vietnam Tran Thanh Man ha partecipato ieri a un dialogo politico sul rafforzamento della cooperazione tra Vietnam e Italia, nell'ambito della sua visita ufficiale a Milano. Nel suo discorso di benvenuto, Veronica Squinzi, Vicepresidente per gli Affari Internazionali dell'Associazione Imprenditori Lombardia presso la Confederazione Generale dell'Industria Italiana, ha sottolineato che la visita ufficiale del Presidente dell'Assemblea Nazionale Man in Italia rappresenta un'importante tappa nel solido rapporto tra i due Paesi. Essa offre l'opportunità di riaffermare il comune impegno a rafforzare il dialogo politico e ad approfondire la cooperazione economica e tecnologica sulla base di valori condivisi, rispetto reciproco e una visione lungimirante. Secondo Veronica Squinzi, in un contesto di instabilità economica globale, tensioni geopolitiche e continue trasformazioni nelle catene del valore globali, la cooperazione tra Paesi partner affidabili è più necessaria che mai. Il rafforzamento della cooperazione tra Vietnam e Italia promuoverà l'innovazione e sosterrà uno sviluppo sostenibile e inclusivo in entrambi i Paesi - scrive VNA Vietnam News Agency - Italia e Vietnam intrattengono relazioni diplomatiche da oltre 50 anni e mantengono un partenariato strategico da oltre un decennio. L'Italia è uno dei principali partner del Vietnam in Europa e le relazioni bilaterali si sono ulteriormente rafforzate in seguito all'entrata in vigore dell'Accordo di libero scambio UE-Vietnam (EVFTA). Per l'Italia, il Vietnam rappresenta una porta d'accesso al mercato ASEAN.

La Lombardia, regione economicamente leader in Italia, è il cuore pulsante del sistema industriale e tecnologico del Paese. Milano, il suo capoluogo, è il principale centro finanziario e commerciale italiano e una porta d'accesso al mercato europeo per imprese e investitori internazionali. La Lombardia è anche la regione italiana leader nelle relazioni commerciali con il Vietnam. L'avvio del volo diretto tra Hanoi e Milano ha ulteriormente migliorato la connettività e creato nuove opportunità di cooperazione economica e di investimento. In particolare, la Squinzi ha affermato che molte aziende italiane operanti in Vietnam hanno origine in Lombardia. Queste aziende sono attive in settori strategici come l'ingegneria meccanica, l'automazione industriale, lo sviluppo infrastrutturale, le energie rinnovabili, l'agricoltura e la produzione avanzata. Contribuiscono non solo a rafforzare i legami commerciali e di investimento, ma facilitano anche il trasferimento tecnologico, le competenze manageriali e gli standard professionali. Allo stesso tempo, la Lombardia offre alle imprese e alle organizzazioni vietnamite un eccellente punto di accesso all'ecosistema industriale e dell'innovazione italiana in Europa.

Raffaele Cattaneo, Sottosegretario della Regione Lombardia, ha dichiarato che le relazioni tra la Lombardia e il Vietnam vanno oltre una convenzionale partnership commerciale, rappresentando un legame storicamente radicato e strategicamente significativo. Dal 2003, la Lombardia ha identificato il Vietnam come partner prioritario nell'ASEAN. L'inaugurazione del volo diretto Milano-Hanoi è una chiara dimostrazione di una cooperazione di successo, non solo per incentivare il turismo, ma anche per fungere da ponte vitale per il commercio, lo scambio culturale e la riduzione delle distanze geografiche. Ha affermato che, grazie alla sua solida capacità tecnologica e alla sua competenza, la Lombardia vede significative opportunità di sviluppo in Vietnam, un Paese che sta registrando una crescita del PIL impressionante (oltre l'8% nel 2025). Le imprese lombarde sono pronte a supportare i partner vietnamiti con competenze ad alta tecnologia, in particolare nella produzione meccanica, nella transizione verde e nell'economia rinnovabile per lo sviluppo sostenibile, nella cooperazione in materia di istruzione e formazione professionale, nonché nel restauro del patrimonio architettonico e culturale. Nel contesto della razionalizzazione dell'apparato amministrativo vietnamita, la Lombardia ha espresso particolare interesse a instaurare rapporti di cooperazione con diverse località vietnamite, ha affermato Cattaneo, esprimendo la fiducia che, grazie alla visita del Presidente dell'Assemblea Nazionale Man, la cooperazione tra Italia e Vietnam continuerà a rafforzarsi, apportando benefici concreti alle imprese e ai cittadini di entrambi i Paesi.

Intervenendo al dialogo, il Presidente dell'Assemblea Nazionale Man ha sottolineato che il dialogo politico sul rafforzamento della cooperazione tra Vietnam e Italia riveste un significato particolare, poiché le relazioni bilaterali entrano in una nuova fase di sviluppo più profondo, efficace e sostanziale. Ha affermato che il dialogo non è solo un'importante occasione per le imprese di entrambi i Paesi di incontrarsi ed esplorare opportunità di investimento e commerciali, ma anche un vivido simbolo di oltre 50 anni di amicizia tradizionale e di oltre un decennio di partenariato strategico, coltivato da generazioni di leader e cittadini di entrambe le nazioni attraverso la fiducia, la condivisione e la sincera buona volontà. Il massimo esponente legislativo ha osservato che, dopo quattro decenni di rinnovamento, apertura e integrazione, il Vietnam ha compiuto notevoli progressi. Il Paese sta attuando tre svolte strategiche: lo sviluppo di infrastrutture strategiche; il miglioramento delle istituzioni e la creazione di un ambiente trasparente e favorevole agli investimenti; e lo sviluppo di risorse umane altamente qualificate, unitamente all'innovazione, all'applicazione della scienza e della tecnologia, alla trasformazione digitale e alla promozione di economie verdi, circolari e basate sulla conoscenza. Di conseguenza, il Vietnam è passato da Paese povero e devastato dalla guerra a raggiungere traguardi significativi. Da un'economia di circa 4 miliardi di dollari all'inizio del periodo di riforme, è cresciuta fino a raggiungere una stima di 514 miliardi di dollari oggi, classificandosi al 32° posto a livello globale e al 4° nell'ASEAN. Il reddito pro capite del Vietnam nel 2025 ha raggiunto i 5.026 dollari, collocandolo tra i Paesi a reddito medio-alto, mentre la crescita del PIL nel primo trimestre del 2026 ha raggiunto il 7,83%.

Secondo il leader vietnamita, il Vietnam è tra i primi 15 paesi in via di sviluppo ad attrarre i maggiori investimenti diretti esteri (IDE), con un totale di IDE registrati pari a circa 530 miliardi di dollari. Nel 2025, il Vietnam si è confermato una destinazione stabile e sostenibile per i flussi di investimento internazionali, con un capitale totale registrato superiore a 38,4 miliardi di dollari. Il volume totale degli scambi commerciali tra il Vietnam e i suoi partner ha raggiunto i 930 miliardi di dollari lo scorso anno, posizionandolo tra le 20 economie più aperte al mondo. Il Vietnam ha firmato 17 accordi di libero scambio con oltre 60 paesi e territori, inclusi i principali mercati globali, diversificando costantemente mercati, prodotti e catene di approvvigionamento. La sicurezza energetica e alimentare è saldamente garantita. Su queste basi, il presidente dell'Assemblea Nazionale, Man, ha rivelato che il Vietnam punta a una crescita del PIL superiore al 10% nel 2026 e a una crescita sostenuta a doppia cifra nel periodo 2026-2030. Il paese è determinato ad attuare con successo le riforme amministrative, ad affrontare le strozzature istituzionali, delle risorse umane e infrastrutturali e a creare un ambiente favorevole alla produzione, agli investimenti e alle imprese. Si stanno intensificando gli sforzi per combattere la corruzione e le pratiche scorrette al fine di rafforzare la fiducia degli investitori.

Il Vietnam si sta inoltre impegnando per ottenere progressi significativi nello sviluppo scientifico e tecnologico, nell'innovazione e nella trasformazione digitale nazionale, al fine di raggiungere due obiettivi strategici: diventare un Paese in via di sviluppo con un'industria moderna e un reddito medio-alto entro il 2030 e un Paese sviluppato ad alto reddito entro il 2045, ha aggiunto. Per raggiungere questi obiettivi, ha sottolineato che il Vietnam massimizzerà i propri punti di forza interni, sfruttando al contempo efficacemente le risorse esterne attraverso l'integrazione e la cooperazione internazionale. I punti di forza interni includono le persone, le risorse naturali e la cultura – i tre pilastri fondamentali della forza nazionale – mentre le risorse esterne derivano dall'integrazione internazionale e dalla forza del momento. La combinazione di queste forze creerà un nuovo slancio per lo sviluppo nazionale. "Il Vietnam non vuole solo muoversi velocemente, ma anche con costanza, andare lontano e progredire insieme", ha osservato. Secondo il Presidente dell'Assemblea Nazionale, il Vietnam e l'Italia condividono un'amicizia di lunga data, fondata sulla fiducia, sul rispetto reciproco e su un impegno condiviso per la pace, lo sviluppo e la prosperità. Negli ultimi anni, il loro partenariato strategico si è costantemente rafforzato ed ampliato in diversi settori, tra cui l'economia, il commercio, gli investimenti, la cultura, l'istruzione e gli scambi interpersonali.

L'Italia è tra i principali partner del Vietnam in Europa. Viceversa, il Vietnam si posiziona tra le economie a più rapida crescita e più dinamiche dell'Asia-Pacifico, con un clima di investimento in miglioramento, una forza lavoro giovane, un ampio mercato e una crescente integrazione globale, condizioni favorevoli per l'espansione della cooperazione complementare tra i due Paesi. Ad oggi, gli investitori italiani hanno investito capitali in 167 progetti in Vietnam, con un investimento totale registrato superiore a 633 milioni di dollari, posizionando l'Italia al 31° posto su 154 Paesi e territori che investono nel Paese. Nel complesso, sebbene gli investimenti bilaterali rimangano di modesta entità, il potenziale per un'ulteriore cooperazione è considerevole. Nel contesto di una globalizzazione in rapida accelerazione e delle transizioni verde e digitale, il Vietnam e l'Italia sono ben posizionati per completarsi a vicenda e ottimizzare i rispettivi punti di forza verso una crescita sostenibile, inclusiva e resiliente. Su questa base, il leader ha esortato entrambe le parti a tradurre le intenzioni di cooperazione in risultati concreti, concentrandosi su aree prioritarie, tra cui l'ulteriore perfezionamento dei quadri istituzionali e giuridici per agevolare gli scambi commerciali e gli investimenti, soprattutto in considerazione dell'effettiva attuazione dell'Accordo di libero scambio UE-Vietnam (EVFTA). Ha inoltre auspicato una maggiore cooperazione nei settori in cui l'Italia eccelle e il Vietnam presenta una forte domanda, come la produzione manifatturiera, l'alta tecnologia, la transizione verde, le energie rinnovabili, le infrastrutture, le industrie di supporto e la trasformazione alimentare.

Il presidente del Parlamento ha proposto di rafforzare la connettività commerciale tra i due Paesi, di sostenere le piccole e medie imprese affinché si integrino più profondamente nelle catene del valore globali e di intensificare la cooperazione in materia di innovazione e trasformazione digitale. Ha inoltre sottolineato il ruolo dei due parlamenti nel supervisionare e perfezionare meccanismi e politiche, nonché nel promuovere un contesto giuridico stabile, trasparente e favorevole alla cooperazione a lungo termine. Ha espresso la speranza che, basandosi su solide fondamenta politiche, un'amicizia duratura e una direzione chiara, le imprese di entrambi i paesi intensifichino l'impegno e la cooperazione, traducendo l'amicizia bilaterale in risultati concreti, pratici e sostenibili a beneficio di entrambi i popoli. Dopo l'evento, ha suggerito che le imprese si incontrino, creino contatti, firmino accordi e passino alla fase di implementazione, definendo chiaramente per ogni progetto input e output, forza lavoro, tecnologia e finanziamenti, insieme a tempistiche specifiche e parametri di riferimento per le prestazioni. Il Presidente dell'Assemblea Nazionale ha affermato che il parlamento continuerà a collaborare strettamente con il governo e la comunità imprenditoriale per costruire e perfezionare le istituzioni e per promuovere un ambiente imprenditoriale trasparente, competitivo e favorevole agli investimenti, sostenendo così una cooperazione tra Vietnam e Italia più sostanziale, efficace e sostenibile. Nel corso del dialogo, i rappresentanti di imprese, organizzazioni e associazioni di entrambi i paesi si sono scambiati opinioni, hanno condiviso esperienze e proposto misure concrete per promuovere la cooperazione bilaterale nella prossima fase.