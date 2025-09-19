circle x black
Cerca nel sito
 

Jimmy Kimmel, la solidarietà di Fallon: "Spero che torni presto" - Video

Lo showman americano ha parlato del caso che sta scuotendo gli Stati Uniti

Jimmy Fellon - X
Jimmy Fellon - X
19 settembre 2025 | 15.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jimmy Fallon 'sta' con Jimmy Kimmel. Dopo che il programma del presentatore è stato cancellato dalle reti Abc per effetto delle parole dello stesso Kimmel su Charlie Kirk, anche il più noto showman degli Stati Uniti, Jimmy Fellon, ha parlato apertamente del caso che sta scuotendo in questo momento l'opinione pubblica americana. "Dopo che Kimmel è stato sospeso dall'Abc tutti hanno pensato 'wtf' (acronimo che, traducendolo, sta per "ma che ca**o")", inizia così l'ultima puntata del Tonight Show di Jimmy Fallon.

"Oggi mi sono svegliato con molti messaggi, tra cui quello di mio padre, che dicevano 'mi dispiace abbiano cancellato il tuo show'. No, papà, è Jimmy Kimmel, ma a essere onesto non so cosa sta succedendo, non lo sa nessuno. Io però conosco Jimmy Kimmel ed è una persona onesta, divertente e affettuosa e spero che torni presto", è stato l'augurio di Fallon.

"Molte persone temono che non continueremo a dire ciò che vogliamo dire o che saremo censurati", ha continuato il conduttore, "ma io coprirò il viaggio del Presidente nel Regno Unito proprio come farei normalmente".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
jimmy kimmel fellon video kimmel fellon video jimmy fallon fallon
Vedi anche
Arianna Meloni a Fenix, standing ovation - Video
Francesca Manzini nei panni di Monica Bellucci: "Ciao Tim Burton, ti ricorderò con rispetto" - Video
News to go
Giustizia, via libera della Camera alla riforma
Eurogruppo e Ecofin a Copenaghen, le videonews dal nostro inviato
Auto e box come caveau della droga, la scoperta a Roma - Video
Pino Daniele, al via l'omaggio di Napoli con Mannoia, Sangiorgi ed Emma - Video
Trump ci ricasca: "Albania era in guerra contro Azerbaigian" - Video
Schifone (FdI) su ddl delega riforma forense: "Sostegno a giovani e donne"
Trump e il gesto 'illegale', la pacca sulla spalla di Re Carlo - Video
Regionali Marche, Bonaccini: "Una sfida contendibile" - Video
Regionali Marche, a Pesaro il comizio di Schlein e Bonaccini per Ricci - Videonews della nostra inviata
News to go
Inflazione in lieve calo, ma cresce il carrello della spesa


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza