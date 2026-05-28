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Kennedy ancora a caccia di serpenti, stavolta non viene morso - Video

Dopo le polemiche per l’approssimazione della prima ‘missione’, il segretario stavolta non si fa cogliere impreparato: bastone, pinza, secchio e federa del cuscino per neutralizzare il rettile che si aggira tra le case

Kennedy ancora a caccia di serpenti, stavolta non viene morso - Video
28 maggio 2026 | 08.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Robert Kennedy ancora a caccia di serpenti. Dopo la cattura di due esemplari non velenosi di Black Racer, con tanto di morsi rimediati, il segretario alla Salute dell’amministrazione di Donald Trump concede il bis. Stavolta, un nuovo video mostra Kennedy alle prese con un serpente a sonagli. Dopo le polemiche per l’approssimazione della prima ‘missione’, il segretario stavolta non si fa cogliere impreparato: bastone, pinza, secchio e federa del cuscino per neutralizzare il rettile che si aggira tra le case.

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Missione compiuta, con la liberazione del rattlesnake in un orato, tra i sorrisi di Kennedy e il rischio infarto della moglie che assiste terrorizzata.

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