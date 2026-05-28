Dopo le polemiche per l’approssimazione della prima ‘missione’, il segretario stavolta non si fa cogliere impreparato: bastone, pinza, secchio e federa del cuscino per neutralizzare il rettile che si aggira tra le case
Robert Kennedy ancora a caccia di serpenti. Dopo la cattura di due esemplari non velenosi di Black Racer, con tanto di morsi rimediati, il segretario alla Salute dell’amministrazione di Donald Trump concede il bis. Stavolta, un nuovo video mostra Kennedy alle prese con un serpente a sonagli. Dopo le polemiche per l’approssimazione della prima ‘missione’, il segretario stavolta non si fa cogliere impreparato: bastone, pinza, secchio e federa del cuscino per neutralizzare il rettile che si aggira tra le case.
In response to the many comments about venomous snakes, this video shows how Cheryl and I handled a recent rattlesnake rescue. pic.twitter.com/3wRIXmQySV— Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) May 27, 2026
Missione compiuta, con la liberazione del rattlesnake in un orato, tra i sorrisi di Kennedy e il rischio infarto della moglie che assiste terrorizzata.