Un video mostra Kennedy alle prese con due esemplari di Black Racer, un serpente non velenoso, nel patio della casa del dottor Mehmet Oz, altro membro dell'amministrazione di Donald Trump
'Impresa' di Robert Kennedy. Il segretario alla Salute degli Stati Uniti si esibisce nella caccia al serpente. Un video mostra Kennedy alle prese con due esemplari di Black Racer, un serpente non velenoso, nel patio della casa del dottor Mehmet Oz, altro membro dell'amministrazione di Donald Trump. Kennedy, mentre la moglie gli chiede di desistere, si cimenta nella caccia al rettile: missione compiuta