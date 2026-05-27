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Kennedy cattura 2 serpenti a mani nude. E viene morso... - Video

Un video mostra Kennedy alle prese con due esemplari di Black Racer, un serpente non velenoso, nel patio della casa del dottor Mehmet Oz, altro membro dell'amministrazione di Donald Trump

27 maggio 2026 | 14.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

'Impresa' di Robert Kennedy. Il segretario alla Salute degli Stati Uniti si esibisce nella caccia al serpente. Un video mostra Kennedy alle prese con due esemplari di Black Racer, un serpente non velenoso, nel patio della casa del dottor Mehmet Oz, altro membro dell'amministrazione di Donald Trump. Kennedy, mentre la moglie gli chiede di desistere, si cimenta nella caccia al rettile: missione compiuta

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robert kennedy kennedy serpenti video
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