La guerra di Israele va avanti su più fronti - Ascolta

La guerra tra Isarele e Hamas va avanti. Le forze di difesa israeliane hanno intercettato stamattina numerosi razzi nel nord di Israele. Tra le 7.40 e le 7.42 le sirene hanno risuonato in quattro località a causa del potenziale pericolo di caduta di schegge. I razzi intercettati sarebbero riusciti ad attraversare il Libano e ad arrivare nella zona delle alture del Golan. Non sono stati segnalati feriti. Sarebbero intanto 27 le vittime dei raid aerei e dei bombardamenti di artiglieria israeliani nelle zone orientali di Khan Younis, nel sud di Gaza come riferiscono ad al Jazeera fonti mediche locali.