La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas va avanti - Ascolta

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas va avanti. Almeno 57 persone sono morte in cinque distinti attacchi israeliani nel centro, nel sud e nel nord di Gaza come comunica la Difesa Civile di Hamas. L'intelligence Usa sostiene nel frattempo che il leader del movimento, Yahya Sinwar, si nasconda nei tunnel che si trovano sotto Khan Younis, sua città natale, nella Striscia. Durante la notte, invece aerei israeliani hanno colpito infrastrutture terroristiche degli Hezbollah nelle aree di Houla, Kfarkela e Bani Haiyyan nel sud del Libano. Human Rights Watch pubblica poi un rapporto sull'attacco del 7 ottobre in Israele e accusa il braccio armato di Hamas, le Brigate al-Qassam, e almeno altri quattro gruppi armati palestinesi.