Lancio 'record' di droni russi contro l'Ucraina. Secondo quanto denunciato da Kiev, Mosca ha condotto nella notte un attacco con 188 aerei senza pilota. Si tratta di droni Shahed e di droni non identificati”, ha dichiarato l'aeronautica ucraina in una nota, stimando che siano stati tra i 188 e i 200 gli aerei senza pilota usati per i raid. Sarebbero stati lanciati anche quattro missili balistici Iskander-M.