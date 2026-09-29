Due lauree e un master per lavorare come donna delle pulizie. È la storia di Maria Antonietta, una giovane donna spagnola molto attiva sui social che, appena uscita dall'università, ha deciso di diventare una "specialista nella trasformazione della casa", come lei stessa si definisce sul suo profilo TikTok.

La sua è una scelta nata da una vera e propria passione per la pulizia, che è diventata un'ambizione di carriera. Voglio "pulire le case, le cucine e i bagni degli altri", ha raccontato sui propri canali social, "mi dicono 'ti manca l'ambizione, non ti vergogni?' Ma io non voglio convincere nessuno. Voglio lasciare tutto impeccabile e tornare a casa con la mente libera".

Maria Antonieta ha ammesso di sapere che la sua scelta, per qualcuno, può essere sorprendente e difficile da comprendere, tanto che alcuni le chiedano se sia pazza. Lei però non la vede come una rinuncia, ma una scelta, tanto da condividere i suoi interventi sui propri profili social: "Non voglio una vita splendente, voglio una vita pulita", è il suo motto.

La donna ha raccontato di non voler permettere che tutti quegli anni di studio si trasformino in un obbligo professionale e al momento non coltiva ambizioni di avanzamento di carriera. "Dicono che una donna intelligente non dovrebbe aspirare a fare le pulizie", ha detto in un video condiviso su TikTok, "ma io non voglio promozioni, email urgenti o fingere di interessarmi a cose che non mi interessano... Ho solo bisogno di uno straccio".