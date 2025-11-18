circle x black
Libano, raid israeliano nel Sud: "Colpito campo profughi palestinese, 13 morti"

Idf conferma attacco spiegando di aver "colpito dei terroristi che operavano in un luogo di addestramento di Hamas"

Un attacco in Libano - (Afp)
18 novembre 2025 | 22.08
Redazione Adnkronos
Raid israeliano nel sud del Libano, 13 i morti. Secondo il ministero della Salute del Paese, le vittime nell'attacco al campo profughi palestinese di Ain al-Helweh, alla periferia di Sidone, sono almeno 13, mentre Israele ha dichiarato di aver colpito un complesso di Hamas. Il ministero della Salute ha aggiunto che "le ambulanze stanno ancora trasportando altri feriti negli ospedali vicini".

L'agenzia di stampa statale libanese National News Agency ha dichiarato che l'attacco ha preso di mira un'auto nei pressi della moschea Khalid bin al-Walid e che "successivamente è stato riferito che il raid aveva colpito anche" la moschea stessa e un centro con lo stesso nome.

L'esercito israeliano ha dichiarato in una nota di aver "colpito i terroristi che operavano in un complesso di addestramento di Hamas nella zona di Ain al-Helweh, nel Libano meridionale", aggiungendo che stava "operando contro la base di Hamas in Libano".

