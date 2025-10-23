Il ministero degli Esteri lituano convocherà i rappresentanti dell'ambasciata russa per protestare contro comportamenti sconsiderati e pericolosi

"Questa sera, aerei militari russi hanno violato lo spazio aereo lituano. Si tratta di una palese violazione del diritto internazionale e dell'integrità territoriale della Lituania. Ancora una volta si conferma l'importanza di rafforzare la difesa aerea europea". Lo ha dichiarato il presidente lituano, Gitanas Nauseda, in un video postato sui social.

This evening, Russian military planes violated Lithuanian air space. This is a blatant breach of international law and territorial integrity of Lithuania. Once again, it confirms the importance of strengthening European air defence readiness.@LithuaniaMFA will summon Russian… pic.twitter.com/0GS6OrKaRx — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) October 23, 2025

"Il ministero degli Esteri lituano - ha aggiunto - convocherà i rappresentanti dell'ambasciata russa per protestare contro comportamenti sconsiderati e pericolosi".